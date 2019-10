Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugen entdecken brennende Parkbank

Dinslaken (ots)

Zwei Zeugen liefen zu Fuß am Freitag gegen 00.40 Uhr die Ober-Lohberg-Straße in Richtung Bergpark entlang. Als sie sich in Höhe der Hünxer Straße befanden, entdeckten sie eine brennende Parkbank.

Unbekannte hatten Zeitungen auf die Bank gelegt und damit das Feuer entzündet.

Zeitgleich entdeckte das Duo auf einem Parkplatz eine schwarze Limousine, die sich dann jedoch vom Tatort entfernte. Ob die Insassen mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden können oder ob es sich um weitere mögliche Zeugen handelt, ist derzeit unklar.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

