Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (MS) - Am Freitagabend (08.05., 18.00 Uhr) kam es in der Borgholzhauser Straße in Loxten zu einem Unfall zwischen dem 32-jährigen Fahrer eines Citroen Jump Transporters aus Lügde und einem 22-jährigen Motorradfahrer aus Versmold. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 32-Jährige befuhr die Borgholzhauser Straße aus Richtung Versmold kommend und bog auf Höhe eines Bauernhofes nach links ab, um zu wenden. Während des Wendevorgangs kam es zur Kollision mit dem 22-jährigen Yamaha-Fahrer, der aus Richtung Borgholzhausen kommend, weder dem Transporter ausweichen noch rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Zusammenstoß rutschte das Krad in das angrenzende Feld, der 22-jährige Fahrer prallte gegen das Heck des Transporters und gelangte schließlich unter das Fahrzeug.

Der schwer verletzte Kradfahrer wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Yamaha wurde abgeschleppt. Die Borgholzhauser Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2200 EUR.

