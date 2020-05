Polizei Gütersloh

POL-GT: Sprechchöre in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AK) - Am Samstagmittag (09.05., 11.45 Uhr) kam es in der Gütersloher Innenstadt zu einer Ansammlung von etwa 50 Personen. Derzeitigem Erkenntnisstand nach hatten sich die Personen zuvor über sie sozialen Medien organisiert. Erst hatten sich nur wenige Protestierende am Rathaus eingefunden, sie erhielten dann aber weiteren Zulauf von anwesenden Passanten. Die Personen zogen dann durch die Innenstadt. Zwischenzeitlich kam es durch die Männer und Frauen zu gemeinsamen Sprechchören, die das Thema Beschränkungen durch die Corona Schutzverordnung zum Inhalt hatten. Die Gütersloher Polizei prüft, ob ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet wird, da es sich nicht um eine ordnungsgemäß angemeldete Versammlung handelte . Gegen 14.30 Uhr zerstreuten sich die Personen allmählich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell