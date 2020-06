Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung am "Haus der Schüler" (03.06.2020 - 05.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur mutwilligen Beschädigung einer großflächigen Fensterscheibe an der westlichen Gebäudeseite des Hauses der Schüler, das sich im Schulzentrum im Mühlenweg hinter den beiden Gymnasien an dem am Bahndamm entlang verlaufenden Fußweg befindet.

Nach bisherigen Erkenntnissen riss das Glas des Fensterelements nach dem "Einschlag" eines Geschosses oder nach dem Schlag mit einem harten und spitzen Gegenstand gegen das Glas. Der Sachschaden wurde im Zeitraum von Mittwochmittag bis Freitagvormittag verursacht und am Montag beim Polizeirevier Tuttlingen angezeigt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

