Polizei Aachen

POL-AC: Leichtverletzter nach Unfall am Europaplatz

Aachen (ots)

Gegen 16.10 Uhr ereignete sich am Europaplatz ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Einem 37 Jahre alten Alsdorfer gelang es nicht, den Europaplatz zu umrunden, nachdem er von der A 544 auf den Kreisverkehr aufgefahren war. Er streifte mit seine Pkw im Kurvenbereich die Leitplanke, der Wagen drehte sich und kam erst im Grünstreifen zum Stehen. Der Unfall hatte seinen Grund: der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Neben Schäden an der Leitplanke und der Begrünung entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. And.

