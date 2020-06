Polizei Aachen

POL-AC: Bahnhof Buir - Farbschmierereien - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Aachen/Hambach/Kerpen (ots)

Heute Morgen (10.06.2020) gegen 1 Uhr konnten Mitarbeiter der DB-Security drei Tatverdächtige auf dem Bahnhofsgelände in Kerpen Buir stellen und der Polizei übergeben. Eine 21-jährige weibliche Tatverdächtige gab zu, Einrichtungen der Deutschen Bahn mit blauer Farbe aus einer Sprühdose mit den Worten "kill police", "fuck police" und dem Anarchie-Symbol beschmiert zu haben. Entsprechende Farbrückstände wurden an ihrer Kleidung und den Händen festgestellt. Die Tatverdächtige wies sich mit einem Personalausweis aus und wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Die Identität der beiden anderen Personen konnte auf der Polizeiwache West festgestellt werden. Eine der beiden gab an, der Aktivistenszene des Hambacher Forsts zugehörig zu sein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden auch diese wieder entlassen und ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell