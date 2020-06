Polizei Aachen

POL-AC: Sexuelle Belästigung im Bus - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Am 06.06.2020 kam es gegen 14.30 Uhr in der Buslinie EW4 am Hauptbahnhof Eschweiler zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 15-Jährigen. Die drei Täter waren zeitgleich mit dem Opfer am Hauptbahnhof zugestiegen und folgten der Frau in den hinteren Teil des Wagens. Nach mehreren verbalen Belästigungen, wurde die 15-Jährige auch körperlich bedrängt und unsittlich angefasst. Eine unbekannte Zeugin, die die drei Männer aufgefordert hatte die Frau in Ruhe zu lassen, wurde von einem der Täter angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Dem Opfer gelang anschließend die Flucht aus dem Bus.

Alle drei Täter werden beschrieben als: männlich, dunkler Teint, dunkle Augen, dunkle Haare, Dreitagebart, sprachen Deutsch mit Akzent. Einer trug ein grün-goldenes "Gucci" T-Shirt, die beiden anderen eine Lederjacke.

Eine Fahndung führte nicht zum Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Insbesondere bitten wir die bislang unbekannte Zeugin, die von den Tätern angegriffen wurde, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0241/9577-33101 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 entgegen genommen. (am)

