Polizei Aachen

POL-AC: Aachener Kripo teilt mit: Fahndung wird aufgehoben - die Eigentümer der Schmuckstücke melden sich

Aachen/ Stolberg (ots)

Nachdem die Kriminalpolizei in der letzten Woche (siehe Meldung vom 03.06.2020) die Besitzer von mehreren gefundenen Schmuckstücken in Stolberg suchte, konnten diese nun den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem in einem Garten gefundenen Schmuck eindeutig um Diebesgut aus zwei Wohnungseinbrüchen handelt. Die Taten geschahen im Stadtteil Büsbach Anfang März 2020. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. (pw)

