Polizei Aachen

POL-AC: 27-Jähriger droht mit Messer und leistet Widerstand - Polizei nimmt Täter fest

Aachen (ots)

Am Sonntag (07.06.2020) gegen 19.40 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern auf der Goerdelerstraße Ecke Kronprinzenstraße. Ein Täter habe nach Angaben von Zeugen versucht, mit einem Messer in Richtung des 26-jährigen Geschädigten zu stechen. Seine 27-jährige Begleiterin zog den Geschädigten geistesgegenwärtig zur Seite, so dass er nicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete daraufhin vom Tatort. Die alarmierten Polizisten fahndeten und trafen an der Einmündung Oppenhoffallee Ecke Charlottenstraße auf den Mann, der immer noch das Messer in der Hand hielt. Die Beamten forderten ihn unter Vorhalt der Pistole auf, das Messer fallen zu lassen. Erst nach mehrfacher Ansprache kam er der Aufforderung nach. Als die Polizisten ihn festnahmen und fesselten leistete der polizeibekannte Mann permanent Widerstand. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen transportierten ihn die Beamten ins Polizeigewahrsam. Dort randalierte der 27-Jährige Simmerather weiter. Da er offensichtlich unter Drogen und Alkohol stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten BTM und stellten dieses und auch das Messer sicher. Im Anschluss musste er in die Zelle. Gegen ihn leiteten die Polizisten mehrere Strafverfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das BTM-Gesetz ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (fp)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell