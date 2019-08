Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unbemerkt Schmuck gestohlen + Diebstahl von 86 Zaunelementen + 23-Jähriger nach Baumunfall leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Unbemerkt Schmuck gestohlen

Schiffdorf. Der Polizei wurde bekannt, dass es bereits am Freitag (02.08.2019), in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Büttelstraße gekommen ist. Unbekannte Täter gelangten demnach durch ein offenstehendes Fenster in ein Schlafzimmer und entwendeten hochwertigen Schmuck aus einer Kommode. Der Schaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Hinweise bitte an die Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706 - 9480.

+++++++++++

Diebstahl von 86 Zaunelementen

Schiffdorf. Am vergangenen Wochenende (02.08.-04.08.2019) schraubten noch unbekannte Täter von einem Grundstück im Gewerbegebiet "Am Fernsehturm" insgesamt 86 graue Metall-Elemente eines Zaunes von den Pfosten und entwendeten sie. Der Schaden beträgt etwa 9.000 Euro. Die Polizei in Schiffdorf bittet um Hinweise unter Tel.: 04706 - 9480.

+++++++++++

23-Jähriger nach Baumunfall leicht verletzt

Hagen im Bremischen. Montagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Transporter-Fahrer bei Starkregen außerhalb geschlossener Ortschaft eine langgezogene Linkskurve auf der Weißenberger Straße in Driftsethe. Aufgrund der der nassen Fahrbahn nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das kam nach links ab, stieß gegen einen Straßenbaum und kam auf einem Rübenfeld zum Stehen. Der 23-jährige Mann aus Bulgarien wurde leicht verletzt. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

