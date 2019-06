Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Brand eines Werkstattschuppens

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht des 29.06.2019 gegen 02:18 Uhr stellten Bewohner des Wohnhauses in der Ludwigshafener Bürgermeister-Trupp-Straße, in dem sich auch eine Gaststätte befindet, den Brand in einem angebauten Schuppen fest. Die Bewohner verständigten die Feuerwehr und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Schuppen, in dem unter anderem auch ein Kühlschrank aufgestellt war, brannte vollständig nieder. Durch die Flammen wurden auch ein Teil des Wohnhauses sowie eine Überdachung in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise auf Brandstiftung ergaben sich jedoch nicht.

