Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - zwei verletzte Personen

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr ereignete sich in der Kattowitzer Zeile in Mannheim-Schönau ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einer Straßenbahn. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 63-jährige Transporterfahrer aus Mannheim vom rechten Fahrbahnrand an, ohne jedoch auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Er bemerkte dabei die sich nähernde Straßenbahn nicht. Obwohl die Bahnfahrerin ein Warnsignal gab und eine Notbremsung einleitete kam es zum Unfall. Eine 58-jährige Frau, welche sich in der Bahn befand, wurde leicht verletzt. Die 50-jährige Beifahrerin des Transporters wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Straßenbahn konnte ihre Fahrt nach erfolgter Unfallaufnahme fortsetzen. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000 EUR.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen war mit einer Streife zur Unfallaufnahme eingesetzt.

