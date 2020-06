Polizei Aachen

POL-AC: Diebstähle in Supermarkt und Parfümerie

Herzogenrath/Eschweiler (ots)

Die Aachener Polizei musste gestern zwei Mal wegen eines räuberischen Diebstahls ausrücken. In beiden Fällen konnten die Tatverdächtigen kurz nach der Tat geschnappt werden.

Der erste Vorfall ereignete sich in einem Supermarkt in der Straße Am Zollhaus in Herzogenrath. Um kurz nach 8 Uhr hatte sich ein 38-jähriger Mann aus Kreuzau mehrere Waren in den Rucksack gesteckt und war ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeigegangen. Als er vom Ladendetektiv angesprochen und festgehalten wurde, riss der Mann sich gewaltsam los und flüchtete in Richtung Roermonder Straße. Im Zuge der Fahndung konnte eine Streife den Mann schließlich in der Irisstraße ausfindig machen und festnehmen. Er stand unter starkem Alkoholeinfluss. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer in seiner Hosentasche. Nachdem ein Arzt ihm eine Blutprobe entnommen hatte, wurde der Mann entlassen. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades verblieb der 28-Jährige jedoch anschließend in ärztlicher Betreuung. Ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

Zum zweiten Einsatz kam es um kurz nach 17 Uhr in einer Parfümerie in der Grabenstraße in Eschweiler. Nachdem sie mehrere Parfümflaschen in einer Tragetasche hatte verschwinden lassen, versuchte ein 46-jährige Eschweilerin das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Auch in diesem Fall war der Diebstahl dem Ladendetektiv aufgefallen. Als er die Frau ansprach, wurde er von ihrem 42-jährigen Begleiter weggeschubst und beleidigt. Das Duo flüchtete anschließend in Richtung Kaiserstraße. Mit der Hilfe von mehreren Zeugen, die die anschließende Verfolgung durch den Detektiv und einer Mitarbeiterin der Parfümerie mitbekommen hatten, konnten beide schließlich in der Nähe eines Parkhauses gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Rangelei wurde ein Zeuge leicht verletzt. Neben den zwei gestohlenen Parfümflaschen, fanden die Beamten noch weiteres Diebesgut aus einer nahegelegenen Apotheke. Auch hier wurde gegen beide Personen ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (am)

