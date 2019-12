Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Oberkail (ots)

Am 07.12.2019, zw. 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, beschädigte vermutlich ein Auslieferungsfahrzeug in Oberkail, Kailbachstraße, die Mauer einer Hofeinfahrt. Der Fahrer des Auslieferungsfahrzeugs setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen. Tel. 06561/9685-0.

