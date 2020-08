Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Dienstag (04.08.) hat es gegen 17.30 Uhr einen Unfall in Höhe der Neuenkirchener Straße 62 gegeben. Eine Zeugin, die in ihrem Haus war, hörte einen lauten Knall. Daraufhin ging sie aus dem Haus und stellte an ihrem dort geparkten Audi Q2 Beschädigungen an der Fahrertür und des linken Außenspiegels fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Der Verursacher, der sich nicht um den Schaden kümmerte, fuhr vermutlich in Richtung Neuenkirchen weiter. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

