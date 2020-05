Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - In Gaststätte eingebrochen

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht vom 29. auf den 30.04.2020 verschaffte sich ein bislang nicht identifizierter Täter gewaltsam Zutritt zur Gaststätte am Bahnhof. Er brach die Tür auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag, einer Winterjacke einem Laptop und einer Flasche Cola als Beute flüchtete er vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

