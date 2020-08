POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstahl eines Kunstwerks

Polizei Steinfurt

Während einer Kunstausstellung auf dem Gelände der evangelischen Kirche an der Straße "Friedhof" ist ein Kunstwerk gestohlen worden. In der Zeit zwischen Freitag (31.07.), 20.00 Uhr, und Montag, 20.00 Uhr, haben Unbekannte einen hölzernen Fisch entwendet. Das Kunstwerk hing in einem Baum in einer Höhe von etwa 4 Metern und war dort mit einem Seil befestigt. Der hölzerne Fisch ist etwa 1 Meter lang und bemalt. Es handelt sich dabei um ein Unikat. Die Polizei fragt: Wer hat an der evangelischen Kirche etwas Verdächtiges beobachtet oder weiß, wo sich das Kunstwerk befindet? Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

