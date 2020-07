Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrunfall - Radfahrerin leicht verletzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Philippsthal - Am Dienstag, gegen 08:35 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann aus Eiterfeld mit einem VW Caddy den Privatweg aus dem Werksgelände von Kali und Salz kommend in Richtung B62. An der dortigen Einmündung zur B62 wollte der Mann nach rechts in Richtung Philippsthal einbiegen, übersah aber die 35-jährige Frau aus Unterbreizbach, die mit ihrem Mountainbike in Richtung Heimboldshausen auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell