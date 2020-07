Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto mit Kanaldeckel beworfen - Zigarettenautomat gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto mit Kanaldeckel beworfen

Philippsthal/Röhrigshof - Am Montagnachmittag (20.07.) warfen Unbekannte in der Hattorfer Straße einen Kanaldeckel gegen einen schwarzen 5er BMW. An dem in einer Grundstückszufahrt geparkten Auto entstand 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomat gestohlen

Alheim/Heinebach - Dienstagnacht (21.07.), gegen 3 Uhr, stahlen Unbekannte in der Bahnhofstraße einen Zigarettenautomaten. Nachdem die Täter den Automaten von einer Wand gerissen hatten, verluden sie ihn vermutlich auf einen Autoanhänger und flüchteten über die B83 in Richtung Melsungen. Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Täter einen dunklen Combi. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell