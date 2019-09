Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe stehlen drei Mercedesmodelle - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Meerbusch/Grevenbroich/Jüchen (ots)

In Meerbusch, Grevenbroich und Jüchen waren unbekannte Autodiebe unterwegs. Ihr Interesse galt drei Modellen des Herstellers Mercedes. In der Zeit zwischen Samstag (14.09.), 10:00 Uhr, und Montag (16.09.), 08:00 Uhr, stahlen sie eine schwarze S-Klasse Mercedeslimousine, die zuvor in Meerbusch-Strümp an der Buschstraße geparkt war. Das Fahrzeug hatte die amtlichen Kennzeichen NE-PM11. In Grevenbroich-Mühlrath, an der Straße "Im Erftgrund", traf es eine Mercedes E-Klasse. Die blaue Limousine war mit den amtlichen Kennzeichen NE-EP137 versehen. Die Tatzeit lag zwischen Sonntagabend (15.09.), 21:00 Uhr, und Montagmorgen (16.09.), 07:30 Uhr. Eine schwarze Mercedes C-Klasse, amtliche Kennzeichen GV-DU1007, stahlen unbekannte Diebe in Jüchen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit, Montagabend (16.09.), 19:30 Uhr, bis Dienstagmorgen (17.09.), 05:40 Uhr, an der Gubberather Straße in Gierath abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nun nach den Fahrzeugen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 02131 3000 entgegen.

