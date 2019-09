Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen (16.09.) in Neuss. Gegen 8 Uhr, hatte ein 57-jähriger Neusser versucht, von der Schwannstraße aus, die Adolf-Flecken-Straße zu überqueren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es hierbei zu einem Zusammenstoß mit einem 62-jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad auf der Adolf-Flecken-Straße in Richtung Gielenstraße unterwegs war. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Eine sich zufällig am Ort befindliche Passantin wurde ebenfalls getroffen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

