Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fahndet nach Einbrecher - Zeugen gesucht

Grevenbroich-Elsen (ots)

Montagvormittag (16.09.), in der Zeit zwischen 10:35 Uhr und 10:50 Uhr, wurde ein Haus an der Mathias-Esser-Straße Ziel eines Tageswohnungseinbrechers. Der Unbekannte gelangte gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnung.

Ein Zeuge sah anschließend einen Tatverdächtigen in Richtung "Auf der Artwick" / Deutsch-Ritter-Allee weglaufen. Dieser wird wie folgt beschrieben: Circa 20-25 Jahre alt, ungefähr 176 Zentimeter groß, von schmale Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, hellblaue Jeans, dunkle Schuhe und führte einen schwarzen Rucksack mit.

Über Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Beweise am Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

