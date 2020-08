Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Sachbeschädigung

Lotte (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (01.08.), 05.45 Uhr, und Montag (03.08.), 18.10 Uhr, wurde an der Straße "Am Botterbusch" ein Fahrzeug beschädigt. Der blaue Renault Megan stand auf dem dortigen Pendlerparkplatz. Unbekannte zerkratzten das Fahrzeug im Front- und Heckbereich, sowie über die komplette linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

