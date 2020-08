Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Rheine (ots)

Am Mittwochmorgen (05.08.) ist es gegen 07.00 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Eckener Straße/Bühnertstraße/Ludwig-Dürr-Straße gekommen. Ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer aus Rheine war auf der Bühnertstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Emslandgymnasium und wollte an der Kreuzung weiter geradeaus in Richtung Ludwig-Dürr-Straße fahren. Auf der Kreuzung wurde der E-Bike-Fahrer von einem Auto erfasst, das auf der Eckenerstraße aus Fahrtrichtung Zeppelinstraße kam und Richtung Waldhügel fuhr. Der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Autofahrer aus Rheine blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell