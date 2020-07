Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Katze aus Gartenlaube befreit - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Wie sie in die Laube gekommen ist, konnten die Beamten nicht feststellen.

Vermutlich schon seit einigen Tagen war eine Katze in Geisweid in einer Kleingartenanlage in einer Laube eingesperrt. Eine Besitzerin einer anderen Laube hatte Katzengeschrei gehört und die Polizei verständigt. Durch das Laubenfenster konnten die Beamten der Wache Weidenau das hilflose und schon relativ schwache Tier sehen, welches bewegungslos auf einem Ofen neben der Türe lag.

Da kein Besitzer der Laube ausfindig gemacht werden konnte, brachen die Beamten die Türe auf und nahmen sich dem abgemagerten und verletzten Tier an. Durch das Veterinäramt des Kreises Siegen-Wittgenstein wurde das Tierheim verständigt, welches die Katze aufnahm.

