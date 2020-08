Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Elte, Einbruch gemeldet

Rheine (ots)

Am Mittwoch (05.08.2020) waren in Elte Einbrecher am Werk. In der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 12.10 Uhr begaben sich die Unbekannten auf ein Grundstück an der Straße Südhoek. Dort gingen sie zur Rückseite des Einfamilienhauses und zertrümmerten an einer Zugangstür ein Glaselement. Nachdem sie das Haus dann betreten hatten, suchten sie in den Zimmern in allen Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach einer ersten Durchsicht konnte noch nicht gesagt werden, ob die Täter etwas mitgenommen haben. Möglichweise blieben sie ohne Beute. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/ 938-4215.

