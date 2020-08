Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwochmorgen (05.08.) sind Unbekannte in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr in ein Gebäude an der Brüder-Grimm-Straße eingestiegen. Dort befinden sich eine Apotheke und eine Zahnarztpraxis. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie Kassen und brachen einen Tresor auf. Ein Raum wurde komplett verwüstet. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.900 Euro. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon: 05451/591-4315.

