POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeiposten Fichtenau bezieht neue Diensträume, Unfälle und Unfallflucht

Obersontheim: Wildunfall

Am Dienstagmorgen kurz vor 6:00 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Mazda auf der Kohlenstraße zwischen Winzenweiler und Sulzbach-Laufen unterwegs. Hier versuchte ein Reh die Fahrbahn zu queren und wurde von dem PKW erfasst. Das Reh wurde bei dem Zusammenstoß getötet. An dem PKKW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkrempler

Gegen 9:40 Uhr wollte eine 40 Jahre alte Range Rover-Fahrerin auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Steinbeisweg einparken. Beim Rangieren übersah sie den hinter ihr fahrenden Dacia Sandero einer 29-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. 3.500 Euro Sachschaden entstanden bei dem Unfall.

Wolpertshausen: Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 20:30 Uhr und Dienstag, 7:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit einem LKW, einen auf einem Parkstreifen entlang der Birkichstraße geparkten PKW der Marke Renault. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Fichtenau: Polizeiposten Fichtenau bezieht neues Dienstgebäude

Letzte Woche konnte der Polizeiposten Fichtenau nach seinem Umzug in die neuen Räumlichkeiten in Fichtenau-Wildenstein, Hauptstraße 2/1, in Betrieb genommen werden. Bislang war der Posten in Unterdeufstetten untergebracht, wobei die räumlichen Verhältnisse doch etwas beengt waren. Umso erfreulicher war dann das Angebot der Gemeinde Fichtenau, in die Räumlichkeiten der alten Schule, derzeitiges Bürgerhaus, nach Auszug des Notariats umzuziehen. Das Raumangebot ist großzügig und zweckmäßig, die Lage zentral im Zuständigkeitsgebiet. Nach 2-jähriger Planungs- und Umbauphase sollte der Posten im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit offiziell eingeweiht und mit einem "Tag der offenen Tür" der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die aktuelle Corona-Krise machte die Durchführung der Veranstaltungen leider unmöglich. Trotzdem ließ es sich Bürgermeisterin Schmidt-Wagemann nicht nehmen, den Schlüssel in Form eines Hefe-Nusszopfs im kleinen Rahmen zu übergeben. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die inoffizielle Schlüsselübergabe war noch vor Inkrafttreten der Kontaktbeschränkungen. Die Postenbeamten Polizeioberkommissar Ralf Grimm, Polizeikommissar Hans Merz und Polizeihauptmeister Bernd Laube betreuen von ihrem neuen Standort aus die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Fichtenau, Kressberg und Stimpfach auf einer Fläche von rund 113 qkm mit ca. 11500 Einwohnern.

