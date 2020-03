Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Waiblingen (ots)

Schorndorf: Zwei Unfälle im Kreisverkehr

Ein 54 Jahre alter Radfahrer hat am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war um 16:23 Uhr im Kreisverkehr am Kahlaer Platz unterwegs, als er von einem VW eines 64-Jährigen erfasst wurde, der aus Richtung Innenstadt kommend in den Kreisverkehr eingefahren war und den Radfahrer übersehen hatte. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 1.500 Euro beziffert.

Um 17:30 Uhr kam es erneut zu einem Unfall mit dem exakt gleichen Unfallhergang. Diesmal erfasste eine 67 Jahre alte Opel-Fahrerin aus Richtung Innenstadt kommend einen 77 Jahre alten Fahrradfahrer, welcher im Kreisverkehr unterwegs war. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro beziffert.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein geparkter Pkw, Hyundai wurde zwischen Freitagabend und Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Christlichen Begegnungszentrums Aichenbach in der Christ.-Friedr.-Werner-Straße von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Als die Fahrzeughalterin am Montag um 17:30 Uhr zu ihrem Pkw kam, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter den Wagen hinten links gestreift und einen Sachschaden von 1.000 Euro angerichtet hatte. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/204-0.

Fellbach: Außenspiegel mutwillig beschädigt

Im Zeittraum von Montag bis Dienstagvormittag wurde in der Kleinfeldstraße in Fellbach ein geparkter PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter traten oder schlugen gegen den rechten Außenspiegel eines Mercedes Benz und beschädigten diesen. Der Schachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Zeugenhinweise bitte an des Polizeirevier Fellbach, Telefonnummer 0711-57720

Kernen im Remstal: Fahrradfahrer übersehen

Am Dienstag gegen 16.20 Uhr fuhr ein PKW BMW von der Avia Tankstelle in Kernen auf die Fellbacher Straße ein. Hierbei übersah der 35 jährige Autofahrer einen 54 Jahre alten Fahrradfahrer, der auf der Fellbacher Straße fuhr und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer fiel auf die Motorhaube des BMW und in der Folge auf die Straße. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca 1500 Euro, während am Trekkingrad ein Sachschaden von ca. 100 Euro entstand. Verletzt wurde der Radfahrer bei dem Sturz glücklicherweise nicht.

Fellbach: Unfalllfucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum von Sonntag, 08.03.2020 bis Dienstag, 17.03.2020 einen am rechten Fahrbahnrand der Urbanstraße geparkten PKW Fiat Punto und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei war ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711-57720 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: 11-Jähriger beim Wenden zu schnell

Zu rasant war am Dienstagnachmittag ein 11 Jahre alter Junge mit dem Fahrrad unterwegs. Er war um 13:30 Uhr auf dem Gehweg der Neckartalstraße unterwegs und machte ein Wendemanöver. Hierbei konnte er vor einem geparkten Audi nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die Seitentüre. Hierbei entstand an dem Pkw ein Schaden von circa 1.500 Euro, der Bub blieb unverletzt. Er wurde von der Polizei seinen Eltern übergeben.

Schorndorf: Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst

In Schorndorf befuhr gestern eine 55-jährige Pedelec Fahrerin den Radweg an der Feurseestraße in Richtung Uhlandapotheke. Auf der Fahrbahn fuhr eine 79 Jahre alte Fahrerin eines PKW Renault in die gleiche Richtung und wollte nach rechts in die Einfahrt zur Uhlandapotheke abbiegen. Hierbei übersah die 79-jährige Fahrerin die Pedelecfahrerin. Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurde die Pedelecfahrerin schwer verletzt und vom Rettungsdienst in die Klinik verbracht.

