POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Vandalismus auf Friedhof und Diebstähle

Aalen (ots)

Wallhausen: Urnengrab verwüstet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntag, dem 15.03.2020 und Freitag, den 20.03.2020 ein Urnengrab auf dem Friedhof der Gemeinde verwüstet und frisch gepflanzte Blumen entfernt.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Satteldorf: Diebstahl von Brennholz

Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 10:30 Uhr entwendeten Unbekannte rund vier Festmeter Holz im Gewann Frauenholz. Der Wert des Diebesgutes wird mit etwa 200 Euro angegeben.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Satteldorf: Eisplatte vs. Frontscheibe

Am Montag gegen 8:00 Uhr war ein 52 Jahre alter Brummi-Fahrer mit seinem MAN-Sattelzug auf der B290 von der Autobahn kommend in Richtung Crailsheim unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur Nordwestumgehung kam ihm ein weißer Sattelzug mit Planenaufbau entgegen. Vom Dach dieses LKWs löste sich in diesem Moment eine größere Eisplatte und schlug in der Windschutzscheibe des MAN-Trucks ein. Der Fahrer des weißen L KW setzte seine Fahrt anschließend fort. Der Sachschaden an dem MAN-Truck beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07951 480-0 bei der Polizei in Crailsheim zu melden.

Schwäbisch Hall: Werkzeug von Baustelle entwendet

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Montag, 9:00 Uhr von einer Baustelle in der Straße In der In den Herrenäckern mehrere Baumaschinen, sowie Werkzeug entwendet. Der Wert des Diebesgutes dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei Schwäbisch Hall nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Schwäbisch Hall-Hessental: Radfahrer von PKW angefahren

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße wurde am Montag gegen 13:00 Uhr ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer von einem 50-jährigen VW Golf-Fahrer übersehen und angefahren. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.200 Euro.

