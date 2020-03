Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfall & Sachbeschädigungen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagabend, 8 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe das Vorhängeschloss zum Zuliefertor eines Vereins im Waldmühlenweg auf. Ins Vereinsgebäude selbst drang allerdings niemand ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Leutenbach: Einbruch in Supermarkt

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Montag, 5:45 Uhr in einen Supermarkt in der Winnender Straße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher über das Dach des Geschäftes Zugang in das Gebäude und brachen dort den Tresor auf. Aus diesem entwendeten sie mehrere tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei in Waiblingen sucht nun dringend Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Alfdorf: Pkw contra Baustellenampel

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, kurz vor 11 Uhr auf der L 1155. Ein 76 Jahre alter Toyota-Fahrer fuhr die Landesstraße aus Alfdorf in Richtung Pfahlbronn entlang und übersah kurz vor Ortseingang Pfahlbronn die Ampel. Diese wurde beim Unfall vollständig zerstört, der Senior hingegen blieb unverletzt.

Welzheim: Fensterscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 9:30 Uhr warf ein bisher unbekannter Täter mit einer Bierflasche eine Fensterscheibe einer Firma in der Hutt-Keller-Straße ein und verursachte hierdurch rund 500 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegengenommen.

Fellbach: Reifen an Pkw zerstochen

Bislang unbekannte Täter zerstachen zwischen Freitag, 14:30 Uhr und Montag, 6:15 Uhr alle vier Reifen eines am Bahnhofsvorplatz geparkten Mercedes Benz Vito. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell