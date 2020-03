POL-OS: Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus - Polizei erhöht Präsenz deutlich

Polizeidirektion Osnabrück

Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus - Polizei erhöht Präsenz deutlich

Osnabrück/Leer/Aurich/Lingen/Nordhorn/Wittmund/Emden (ots)

Die Polizeidirektion Osnabrück geht gemeinsam mit den Kommunen jetzt noch konsequenter vor und erhöht noch einmal deutlich die Präsenz. "Die Polizei erhöht ab sofort noch einmal deutlich die Präsenz auf den Straßen", so Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Dies gelte in der gesamten Polizeidirektion, vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln. Es sei wichtig, jetzt umgehend die geltenden Regelungen der Kommunen konsequent durchzusetzen. "Wir werden einschreiten, wenn es erforderlich ist. Die Menschen, die gegen die Regeln verstoßen, gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere", so Ellermann.

Ziel der Maßnahme: Die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes können auch Bußgelder verhängt und Straftaten konsequent verfolgt werden. Die Polizei setzt dennoch zuvorderst auf die Vernunft der Menschen. Ellermann appelliert: "Die Lage ist ernst, bleiben Sie zu Hause! Sie schützen dadurch sich und andere - es ist fünf vor zwölf!"

Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Maßnahmen ausreichend be-folgt werden oder ob noch weitere einschneidende Regelungen folgen. Wir haben großes Verständnis dafür, dass die Regelungen für die Bevölkerung tiefe Einschnitte bedeuten, es gebe jedoch keine Alternative, so Ellermann.

Im Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück leben vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln rund 1,5 Millionen Menschen. Zur Polizeidirektion gehören die Polizeiinspektionen Osnabrück, Emsland/Grafschaft Bentheim, Leer/Emden und Aurich/Wittmund und die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück.

