POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Streitigkeiten vor Baumarkt - Auseinandersetzung in Wohnung - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Person stürzt aus Bus

Am Montag gegen 20 Uhr stieg ein 45-jähriger Mann an der Haltestelle Obere Bahnstraße aus einem Linienbus aus. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er hierbei zu Boden. Der anfahrende Bus fuhr dem Mann hierbei über den Fuß, so dass dieser dabei verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Neresheim: Reh erfasst

Am Montag um kurz nach 19 Uhr erfasste ein 25-Jähriger mit seinem PKW BMW ein Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Der Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand, ereignete sich auf der Kreisstraße 3295 zwischen Auernheim und Neresheim.

Aalen: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagmittag, 15 Uhr und Montagmittag, 15:15 Uhr, wurde versucht zwei Eingangstüren zu einer Spielothek in der Alte Heidenheimer Straße aufzuhebeln. Tatsächlich gelang es dem oder den Einbrechern die Haupteingangstür aufzuhebeln. Vermutlich betraten die Einbrecher kurzfristig die Räumlichkeiten, verließen diese aber wieder, nachdem ein Alarm auslöste. Entwendet wurde nichts, zumal die Spielothek aufgrund der Corona-Verordnung geschlossen ist.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8 Uhr und 14:30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der den Remsweg befuhr, einen PKW Hyundai Tucson, welcher am rechten Straßenrand geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240.

Abtsgmünd: Gegen Anhänger geprallt

Am Montag um 08:50 Uhr befuhr eine 47-jährige Lenkerin eines PKW BMW die Hofwiesenstraße und bog von dort nach rechts in die Alte Schulstraße ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang prallte sie gegen einen dort stehenden Anhänger. Hierbei entstand an dem BMW ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ob an dem Anhänger ein Schaden entstanden ist, muss noch überprüft werden.

Aalen: Streitigkeiten vor Baumarkt

Am Montag um kurz vor 16:45 Uhr kam es aufgrund der Corona-Verordnung zu Streitigkeiten vor einem Baumarkt im Hasennest. Der Zugang zum Baumarkt wird derzeit durch Sicherheitskräfte überwacht, welche die Anordnung haben, nur einer bestimmten Personenzahl Zutritt zum Markt zu gewähren. Zudem dürfen die Personen nur einzeln den Markt betreten. Zum genannten Zeitpunkt wollten drei Männer gemeinsam in den Markt, was aufgrund der Verordnung nicht gestattet wurde. Daraufhin betraten die drei Männer nacheinander den Markt und trafen sich im Markt wieder. Nachdem sie hierauf angesprochen wurden, beleidigten sie das Personal. Vor dem Markt steigerte sich die Situation, so dass die Polizei gerufen werden musste. Nachdem zwei der Männer gegenüber der Polizei die Angaben ihrer Personalien verweigerten und daraufhin einzeln nach Ausweisdokumenten durchsucht wurden, verhielt sich ein 30-Jähriger aus der Gruppe aggressiv und stieß einen Beamten zur Seite. Nach der Feststellung der Personalien wurde gegen die drei Männer ein Platzverweis ausgesprochen. Die drei Männer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung in Wohnung

Zu einem heftigen Streit ist es am Montagabend in einer Wohnung eines 41-Jährigen in der Karlsbader Straße gekommen. Eine Nachbarin hatte den Streit gehört und um 17:19 Uhr die Polizei verständigt. Die Beamten trafen den Wohnungsinhaber blutverschmiert an und stellten fest, dass die Wohnung verwüstet war. Im weiteren Verlauf wurde ein 24 Jahre alter Mann festgestellt, der offensichtlich mit 41-Jährigen in Streit geraten war. Beide Männer waren leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Stödtlen: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Am Montag zwischen 7 Uhr und 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße Im Lachfeld ein dort geparkter VW Golf von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern.

