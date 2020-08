Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Feuer auf einer Wiese

Rheine (ots)

Am späten Mittwochabend (05.08.2020), um 23.00 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zum Alten Grenzweg in Eschendorf gerufen worden. Unmittelbar an einem ländlichen Feldweg brannte auf einer Wiese, die an ein Maisfeld angrenzt, ein Sack mit Altkleidern. Das Feuer ging auf den Untergrund über. Es war bereits eine Fläche von rund 5 x 5 Meter betroffen. Da die Wiesenfläche nass war, konnte sich das Feuer nicht ausbreiten. Der entstandene Sachschaden ist gering. Nach erster Einschätzung ist nicht von einer Selbstentzündung auszugehen, so dass die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen hat. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell