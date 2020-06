Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Alpenrod (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020 gegen 01:17 Uhr fuhr ein PKW aus ungeklärter Ursache in die Einfahrt eines Anwesens in der Schulstraße in Alpenrod und beschädigte hierbei ein mit Palisaden umrandetes Blumenbeet. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Hier konnten durch die eingesetzten Beamten mehrere Fahrzeugteile (Radkappe, Bruchstück einer Stoßstange, Rückstrahler) eines schwarzen VW aufgefunden werden.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den PKW geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der PI Hachenburg (02662/95580) oder per eMail (pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

