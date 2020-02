Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizeieinsatz nach Familienstreit - Störer verschanzte sich in Wohnmobil

schwerte (ots)

Ein polizeibekannter 45-jähriger Schwerter hat am Dienstagmorgen (25.02.2020) gegen 7.40 Uhr nach einem Familienstreit vor einem Haus an der Luisenstraße die eingesetzten Polizeibeamten mit einem Gasbrenner angriffen und sich anschließend in seinem vor der Tür stehenden Wohnmobil verschanzt.

Eine Gefährdung für den Schwerter sowie für weitere Bürger der umliegenden Häuser konnte nicht ausgeschlossen werden. Unter Hinzuziehung von Sondereinsatzkräften wurde die Person aus dem Fahrzeug geholt und unverletzt festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell