Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs (05.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Fahrraddiebstahl, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Bildackerstraße begangen wurde. Unbekannte entwendeten ein Pedelec-Damenrad, das verschlossen hinter einem Gebäude abgestellt war. Es handelt sich um ein zwei Jahre altes Fahrrad des Herstellers Bulls, Typ "Cross Rider Evo". Das Pedelec hat eine graue Grundfarbe mit weißen und grünen Applikationen. Den Wert des gestohlenen Rades schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

