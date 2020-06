Polizeipräsidium Konstanz

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem Auto, den Unbekannte am Donnerstagmittag in der "Neue-Wolterdinger-Straße" begingen. Eine 31-Jährige stellte ihren silbernen Opel gegen 12 Uhr auf einem dortigen Wanderparkplatz ab. Als sie gegen 13 Uhr zum Auto zurückkam stellte sie fest, dass Unbekannte die Seitenscheibe der Beifahrertüre eingeschlagen und ihre Handtasche gestohlen hatten. Es handelt sich hierbei um eine unauffällige schwarze Damenhandtasche, mit zwei Schulterriemen und ohne Markenemblem, die im Fußraum des Opel lag. Andere im Auto befindliche Wertgegenstände ließen die Unbekannte unberührt. Möglicherweise störten sie andere Personen bei der Tatausführung. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Verdächtiges festgestellt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Lassen Sie im Auto keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Weitere Informationen und Tipps finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de

