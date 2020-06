Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen

Landkreis Konstanz) Unbekannte zerstören mutwillig eine Sitzgruppe (04.06.2020)

Eigeltingen (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in den letzten Wochen am Waldrand von Eigeltingen im Gewann "Bildstöckle" die Tischplatte einer Sitzgarnitur und verfeuerten sie teilweise. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

