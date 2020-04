Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht: Polizei sucht möglichen zweiten Geschädigten

Mönchengladbach (ots)

Vergangenen Mittwoch wurden Polizisten zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Straße "Südwall" in Rheindahlen gerufen. Der Unfallverursacher wurde zeitnah ermittelt. An dem Fahrzeug fanden die Polizisten weitere frische Schäden, die nicht aus dem gemeldeten Unfall stammen können.

Es war gegen 9.15 Uhr, als Zeugen einen Pkw beobachteten, der in Schlangenlinien fuhr, letztendlich gegen einen geparkten Pkw stieß und danach in Richtung Erkelenzer Straße davon fuhr.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde zeitnah ermittelt und im Auto sitzend, ebenfalls in Rheindahlen, angetroffen. Er war augenscheinlich in schlechter gesundheitlicher Verfassung. Alarmierte Rettungskräfte versorgten in vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus.

Die Ermittler suchen nun eventuelle weitere Geschädigte, da sich an dem Pkw augenscheinlich frische Unfallspuren befanden, die nicht im geschilderten Zusammenstoß entstanden sein können. Nutzer weiterer beschädigter geparkter Fahrzeuge in diesem Bereich werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

