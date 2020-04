Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 32-Jähriger in Pizzeria bestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein 32-jähriger Mann und seine Begleiterin sind am Montagabend gegen 22.30 Uhr an einer Pizzeria an der Kreuzung Eickener Straße und Steinmetzstraße Opfer von Diebstahl und Körperverletzung geworden.

Der Mann wartete gemeinsam mit seiner 31-jährigen Freundin vor dem Verkaufstresen in der Pizzeria auf seine Bestellung, als sich zwei Männer rechts und links neben das Pärchen stellten. Einer der Männer trat dem 32-Jährigen mit dem Fuß scheinbar versehentlich in die Hacke, so dass ein kurzes Gespräch entstand. Abgelenkt durch dieses Gespräch bemerkte der junge Mann nicht, dass ihm der andere Täter das Portemonnaie aus der Gesäßtasche zog - dies stellte er erst fest, als er die Pizza bezahlen wollte.

In der Nähe der Pizzeria trafen der 32-Jährige und seine Freundin die beiden Tatverdächtigen wieder und stellten sie zur Rede. Die beiden Männer gaben dem 32-Jährigen seine Geldbörse und behaupteten, diese auf dem Boden vor der Pizzeria gefunden zu haben. Als der Bestohlene sah, dass 200 Euro aus seinem Portemonnaie fehlen, flüchteten die beiden Täter in unterschiedliche Richtungen.

Der 32-Jährige verfolgte den einen Täter über die Eickener Straße bis hin zum Schillerplatz, verlor ihn dann aus den Augen. Seine Freundin lief dem anderen Mann in die Margarethenstraße über den Schillerplatz bis hin zur Schillerstraße hinterher. Dort konnte sie den Mann festhalten. Er riss sich los und ohrfeigte sie. Anschließend flüchtete er weiter in Richtung Bahnhof.

Die beiden Männer beschreibt das Paar wie folgt: beide circa 1,70 bis 1,80 groß, südländischer Typ mit schwarzen Haaren und ungepflegtes Erscheinungsbild. Der eine Mann war schlank und trug eine dunkle Baseball-Kappe, eine schwarz-weiße oder schwarz-rote Jacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Turnschuhe. Der andere Mann war kräftig und mit einer dunklen Kappe, einer braunen Lederjacke und schwarzen Schuhen bekleidet.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02161-290. (km)

