Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von Pkw

53919 Weilerswist-Großvernich (ots)

Bislang Unbekannte stahlen in der Zeit von Montagabend (19 Uhr) bis Dienstagmorgen (7.30 Uhr) einen Mercedes C220 in silber von einem Parkplatz in der Josefstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

