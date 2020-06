Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto kommt von der Fahrbahn ab und prallt in Leitplanke (05.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Landesstraße 173 am Ortseingang von VS-Schwenningen ereignete. Ein 32-Jähriger war mit einem PS-starken Alfa Romeo von Mühlhausen kommend in Richtung Schwenningen unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der 32-Jährige prallte in die Leitplanken, wobei er und drei weitere Mitinsassen unverletzt blieben. Am Auto und an mehreren Leitplanken entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

