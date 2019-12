Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bewaffneter Raubüberfall auf Postfiliale in Neuhof

Fulda (ots)

Gegen 17.45 Uhr wurde heute die Postfiliale in 36119 Neuhof überfallen. Ein bewaffneter Täter erbeutet dabei Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort, möglicherweise in Richtung Grundschule. Er war dunkel bekleidet und mit einer Kapuze maskiert. Der Täter war außerdem mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Nähere Einzelheiten zum Tatgeschehen sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Fulda.

Hubertus Kümpel PvD

Polizeipräsidium Osthessen

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

