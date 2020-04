POL-ME: Trio versucht, Zigarettenautomaten aufzubrechen: Eine Festnahme - Hilden - 2004042

Polizei Mettmann

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Dienstag (7. April 2020) in Hilden einen 45 Jahre alten Mann festnehmen konnte. Der Düsseldorfer hatte kurz zuvor mit zwei bislang unbekannten Komplizen versucht, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Anschließend war er vergeblich auf einem geklauten Fahrrad vor der Polizei geflüchtet.

Das war passiert:

Um kurz vor drei Uhr nachts war ein Anwohner der Richrather Straße in Hilden aufgrund lauter Geräusche von der Straße aufgewacht. Als der Mann aus seinem Fenster schaute, sah er drei Personen, die versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, woraufhin der Zeuge umgehend die Polizei informierte.

Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten kam ein Auto zu dem Trio gefahren. Eine Frau rief etwas aus dem Autofenster, woraufhin die Männer vom Tatort flüchteten. Dennoch konnten die Polizeibeamten im Rahmen ihrer Nahbereichsfahndung auf der Richrather Straße (Höhe Salzmannweg) auf einen der Männer treffen.

Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 45 Jahre alten Düsseldorfer handelt, der bereits mehrfach wegen des Aufbruchs von Zigarettenautomaten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem stellten die Beamten fest, dass er auf einem am Benrather S-Bahnhof in Düsseldorf geklauten Fahrrad unterwegs war.

Die Konsequenzen für den Düsseldorfer: Er musste zur weiteren Sachbearbeitung mit zur Polizeiwache nach Hilden. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen dauern nach wie vor an.

