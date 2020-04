POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: 38-Jähriger bei Trunkenheitsfahrt erwischt - Erkrath - 2004043

Polizei Mettmann

Im Zeitraum von Montag (06. April 2020), gegen 21:40 Uhr, bis Dienstag (07. April 2020), gegen 00:25 Uhr, alarmierten Zeugen die Polizei in Erkrath gleich mehrfach, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann in einem schwarzen Dacia im Stadtgebiet unterwegs sei. Tatsächlich konnten die Beamten das Fahrzeug des Mannes, eines 38-jährigen Erkrathers, an einer Wohnanschrift nahe der Düsseldorfer Straße ausfindig machen. Der 38-Jährige wirkte stark alkoholisiert, sodass die Beamten ihn mit zur Wache nahmen, wo ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest mit dem stationären Evidential-Testgerät einen Promillewert von 2,1 (1,05 mg/l) ergab. Zur weiteren Beweisführung wurden ihm zwei Blutproben durch einen Arzt entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

