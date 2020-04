POL-ME: Bus prallt beim Abbiegen mit Pkw zusammen - Erkrath - 2004040

Polizei Mettmann

Bus prallt beim Abbiegen mit Pkw zusammen - Erkrath

Mettmann (ots)

Am Montag (06. April 2020) kam es in Erkrath-Hochdahl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus des öffentlichen Nahverkehrs und eines Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 16:25 Uhr bog ein 35 Jahre alter Fahrer eines Nahverkehr Busses vom Park & Ride Parkplatz Millrath nach links auf den Höhenweg ab, um in Richtung Haaner Straße weiter zu fahren. Dabei übersah er eine 54 Jahre alte Honda-Fahrerin, welche zusammen mit ihrem Beifahrer den Höhenweg in Richtung Haaner Straße befuhr. Beim Abbiegevorgang des Busses kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 54-jährige Erkratherin wurde dabei leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Der Höhenweg wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

