Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen-Kattenvenne, Feuer bemerkt

Lienen (ots)

Am späten Mittwochabend (05.08.2020) sind Fahrradfahrer an der Bahnhofstraße auf ein Feuer aufmerksam geworden. Als diese um kurz nach 22.00 Uhr an einem Holzhandel vorbeifuhren, sahen sie auf dem Grundstück, zwischen einer Lagerhalle und einem Parkplatz, mehrere brennende Holzstäbe. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr. Der Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Es blieb somit bei einem geringen Sachschaden, der auf eine zweitstellige Eurosumme geschätzt wird. Derzeit ist noch unklar, wie das Feuer entstehen konnte. Aufgrund der Gesamtumstände ist jedoch von einer Brandstiftung auszugehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

