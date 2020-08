Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Feuer auf einer landwirtschaftlichen Fläche

Saerbeck (ots)

Nach einem Feuer auf einer landwirtschaftlichen Fläche an der Ibbenbürener Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge ist hier von einer Brandstiftung auszugehen. Am Mittwochnachmittag (05.08.2020), gegen 16.35 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei über den Brand in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Gebrannt hatte es auf einer Grasfläche, die an die Wiese eines Reiterhofes angrenzt, die mit trockenem Heu bedeckt war. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell