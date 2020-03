Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200309-1: Spinde in Sauna aufgebrochen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (08. März) acht Spinde in einem Umkleideraum einer Sauna am Europaring aufgebrochen.

Ein Mitarbeiter stellte die aufgebrochenen Spinde gegen 17:30 Uhr fest. Etwa eine Stunde zuvor waren einer Zeugin (57) zwei verdächtige Männer aufgefallen, die die Sauna nach nur einer halben Stunde gegen 17:00 Uhr wieder verlassen hatten. Den Beobachtungen der 57-Jährigen zufolge waren die Männer 20 bis 25 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und schlank. Einer hatte einen Oberlippenbart, kurze schwarze Haare und trug eine olivfarbene Mütze. Der zweite Mann trug helle, sportliche Kleidung. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem zum möglichen Diebesgut, dauern an. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Männern machen können oder weitere verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell